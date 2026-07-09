ДСНС: Понад 300 рятувальників та 106 од. техніки задіяно в ліквідації наслідків ворожого обстрілу Вишневого

Понад 300 рятувальників та 106 од. техніки безперервно задіяно в ліквідації наслідків ворожого обстрілу Вишневого (Київська обл.) у ніч проти 6 липня 2026 року, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Понад 300 рятувальників та 106 од. техніки безперервно задіяні на місці події. Вони продовжують аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, обстежують території й у всьому допомагають місцевим жителям", – йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм у четвер.

Повідомляється, що до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації постійно надходять нові звернення від громадян. Головна мета рятувальників сьогодні – зробити все можливе, аби постраждалі почувалися захищеними й отримали всю необхідну допомогу. Пліч-о-пліч із вогнеборцями працюють психологи ДСНС.

"За ці чотири дні між рятувальниками та місцевими жителями виникли особливі, теплі стосунки. Спільне лихо об’єднало людей. Щоденна турбота одне про одного доводить: навіть після найважчих випробувань людяність, взаємодопомога та щира небайдужість залишаються нашою найсильнішою опорою", – йдеться у дописі ДСНС.

Як повідомлялося, чотири дні тому, у ніч проти 6 липня 2026 року, м. Вишневе зазнало однієї з наймасштабніших і найтрагічніших атак. Через масований російський обстріл та подальшу вторинну детонацію було знищено майже п’ять вулиць, а загальна площа пожежі сягнула 13 га. Повністю вигорів 91 приватний будинок, 254 житлові будівлі зазнали значних пошкоджень. Крім того, постраждали 27 багатоквартирних будинків (вибито майже 1700 вікон) та майно десятків представників місцевого бізнесу.

Дев’ятеро людей загинуло, декілька десятків поранено. Евакуювати довелося майже 480 людей. Постраждалих забезпечили тимчасовим житлом у спеціальних пунктах або розселили у родичів. Уряд пообіцяв виділити понад 3 млрд грн на ліквідацію наслідків та відбудову зруйнованих об’єктів. Через масштабні пожежі та задимлення повітря у Вишневській громаді було тимчасово забруднене шкідливими викидами.