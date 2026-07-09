Повідомлено про підозру заступнику голови Одеської облради за вимагання $50 тис.

Служба безпеки України (СБУ) викрила одного із заступників голови Одеської обласної ради, який разом зі спільниками підозрюється у вимаганні $50 тис. від місцевого підприємця, повідомляє СБУ у четвер.

"Посадовець обіцяв бізнесмену безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка поблизу портового міста. У разі відмови платити забудовнику погрожували штучним затягуванням із підготовкою документів", – йдеться у повідомленні в телеграм.

За інформацією правоохоронців, для реалізації шахрайства чиновник залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.

СБУ задокументували злочини фігурантів і затримали їх після одержання першої частини хабаря у розмірі $10 тис.

Під час обшуків в оселях затриманих виявлено документи та інші речові докази оборудки.

Заступнику голови облради повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.