Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Повідомлено про підозру заступнику голови Одеської облради за вимагання $50 тис.

1 хв читати
Додати як джерело

Служба безпеки України (СБУ) викрила одного із заступників голови Одеської обласної ради, який разом зі спільниками підозрюється у вимаганні $50 тис. від місцевого підприємця, повідомляє СБУ у четвер.

"Посадовець обіцяв бізнесмену безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка поблизу портового міста. У разі відмови платити забудовнику погрожували штучним затягуванням із підготовкою документів", – йдеться у повідомленні в телеграм.

За інформацією правоохоронців, для реалізації шахрайства чиновник залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.

СБУ задокументували злочини фігурантів і затримали їх після одержання першої частини хабаря у розмірі $10 тис.

Під час обшуків в оселях затриманих виявлено документи та інші речові докази оборудки.

Заступнику голови облради повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

#вимагання #посадовець #одеса #сбу
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено – Офіс генпрокурора

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено – Офіс генпрокурора

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено, інформують в Офісі генерального прокурора. "Офісом Г…

Читати

У Львові під час оповіщення громадянина стався інцидент із блокуванням автомобіля ТЦК, очільник ОВА анонсував службове розслідування

У Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку, за даними ТЦК та СП, стався інцидент із блоку…

Читати