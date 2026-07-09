У Барселоні зафіксували найвищу за 112 років температуру

Стовпчик термометра в Барселоні піднявся до рекордних 40,7 градусів за Цельсієм, повідомляє у четвер видання The Guardian.

Зазначається, що цей показник було зафіксовано напередодні і він став рекордно високим для Барселони за останні 112 років.

На сусідню країну, Францію, також обрушилася надзвичайна спека. Міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс повідомив про понад 300 лісових пожеж, що вирують на тлі аномально високих температур.

Крім того, температура повітря в низці районів Англії у четвер перевищила позначку в 32 градуси за Цельсієм. У Лондоні прогнозують до 34 градусів за Цельсієм.