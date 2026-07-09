На Вінниччині затримано військовослужбовця, який перебував у розшуку та завдав тілесних ушкоджень двом представникам ВСП

Військова Служба правопорядку у Збройних Силах України (ВСП) під час проведення заходів із розшуку дезертирів, затримали чоловіка, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і перебував у розшуку, повідомляє ВСП у четвер.

"Під час спілкування чоловік почав поводитися агресивно та спровокував бійку і завдав тілесних ушкоджень двом представникам групи розшуку", – йдеться у повідомленні у Facebook.

Для припинення правопорушення було залучене відділення швидкого реагування та раптової дії "Скорпіон". "На момент прибуття бійців підрозділу "Скорпіон" правопорушник уже заволодів сокирою, яку взяв на прилеглій території, та продовжував чинити опір, завдавши тілесних ушкоджень двом представникам групи розшуку", – йдеться у повідомленні.

Правопорушника затримали та доставили до районного відділу Національної поліції.

У ході перевірки встановлено, що затриманий перебував у розшуку за фактом СЗЧ.

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців ВСП отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їхній стан оцінюється як задовільний, один із військовослужбовців перебуває на стаціонарному лікуванні.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Скориставшись правом, передбаченим статтею 63 Конституції України, затриманий відмовився від надання пояснень.

За даним фактом начальником Вінницького зонального відділу ВСП до районного управління поліції направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі зазначеного повідомлення слідчим поліції до ЄРДР внесено відомості за трьома епізодами кримінальних правопорушень, передбачених ст. 345 КК України, зокрема за фактами заподіяння тілесних ушкоджень військовослужбовцям ВСП під час виконання ними службових обов’язків, погрози вбивством та умисного пошкодження службового автомобіля.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Окремо наказом начальника Вінницького зонального відділу ВСП призначено службове розслідування для встановлення причин і всіх обставин події.