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Події

Загинув 15-річний хлопець у ДТП на трасі Київ-Одеса, 13 людей постраждали – уточнені дані

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Загинув 15-річний хлопець у ДТП на трасі Київ-Одеса, 13 людей постраждали – уточнені дані
Фото: Одеська ОВА

Загинув 15-річний хлопець у дорожньо-транспортній пригоді на трасі Київ – Одеса за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса, до 13 зросла кількість постраждалих, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"За уточненими даними, внаслідок ДТП на ділянці автодороги Київ – Одеса поблизу с. Одаї, загинув 15-річний хлопець, ще 13 людей постраждали. З них 12 госпіталізовано, ще одній людині медичну допомогу надали амбулаторно", – написав він у телеграм у четвер.

За даними ОВА, серед госпіталізованих троє людей перебувають у важкому стані, дев’ять – у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Як повідомлялось, аварія сталась за участю вантажного автомобіля MAN та маршрутного мікроавтобуса Mercedes поблизу с. Одаї Ширяївської громади Березівського району Одеської області на трасі E95 Київ – Одеса. За попередньою інформацією, у салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів та водій.

#одеська_область #дтп
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