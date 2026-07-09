Виробництво ракет до Patriot в Україні може початися за кілька тижнів – міністр оборони Польщі

Виробництво ракет до Patriot в Україні може початися за кілька тижнів, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, при цьому зазначивши, що це непросто.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про ліцензію на виробництво ракет Patriot в Україні в середу під час зустрічі в Анкарі з президентом України Володимиром Зеленським. Польща підписала угоду зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Як повідомляє польська РАР, на пресконференції у четвер Косіняка-Камиша запитали, коли може розпочатися виробництво ракет в Україні, він сказав, що це займе кілька тижнів. "Це непросто, враховуючи, що тільки Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у масштабах, які навіть не захищають США, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно обслуговувати та проводити подальші операції", – заявив він.

"Польща входить до чотирьох країн НАТО – окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди, яким в Анкарі надано статус країни, до якої може бути передано технології, пов’язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot. Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування, тому ми будемо співпрацювати з Україною і тут", – цитує міністра PAP.