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Виробництво ракет до Patriot в Україні може початися за кілька тижнів – міністр оборони Польщі

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Виробництво ракет до Patriot в Україні може початися за кілька тижнів – міністр оборони Польщі
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Виробництво ракет до Patriot в Україні може початися за кілька тижнів, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, при цьому зазначивши, що це непросто.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про ліцензію на виробництво ракет Patriot в Україні в середу під час зустрічі в Анкарі з президентом України Володимиром Зеленським. Польща підписала угоду зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Як повідомляє польська РАР, на пресконференції у четвер Косіняка-Камиша запитали, коли може розпочатися виробництво ракет в Україні, він сказав, що це займе кілька тижнів. "Це непросто, враховуючи, що тільки Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у масштабах, які навіть не захищають США, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно обслуговувати та проводити подальші операції", – заявив він.

"Польща входить до чотирьох країн НАТО – окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди, яким в Анкарі надано статус країни, до якої може бути передано технології, пов’язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot. Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування, тому ми будемо співпрацювати з Україною і тут", – цитує міністра PAP.

#косіняк_камиш #patriot #ракети #виробництво
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