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В Україні створять Коордраду з питань ВПО та повернення громадян з-за кордону – Мінсоцполітики

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В Україні створять Коордраду з питань ВПО та повернення громадян з-за кордону – Мінсоцполітики

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про утворення Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб, сприяння збереженню зв’язків з громадянами України за кордоном та їх добровільного повернення в Україну, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Внаслідок збройної агресії рф за кордон виїхало щонайменше 5,8 млн громадян України, а в середині країни 4,6 млн українців зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Це призвело до значного скорочення людського капіталу та створило колосальне навантаження на житлову та соціальну сфери", – йдеться в повідомленні міністерства. 

Зазначається, що з метою ефективного реагування на виклики та синхронізації дій влади, міжнародних партнерів і благодійних організацій ухвалено рішення створити відповідну Координаційну раду.

Очікується, що створення Коордради має подолати фрагментарність у роботі з переміщеними людьми та зумовить узгодженість розгляду питань українців, які вимушено залишили свої домівки під час агресії РФ, починаючи з 2014 року.

"За відсутності єдиного координаційного майданчика така діяльність може здійснюватися без належної синхронізації, що ускладнює узгодження підходів, обмін інформацією, уникнення дублювання заходів, а також формування зрозумілої та публічно доступної картини щодо того, які саме суб’єкти, за якими напрямами і в межах яких ініціатив здійснюють відповідну діяльність. Утворення Координаційної ради сприятиме оперативному напрацюванню пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у цій сфері, а також удосконаленню нормативно-правової бази та підвищенню ефективності співпраці органів влади", – додали у відомстві.

Зазначається, що одним із ключових інструментів роботи Ради стане створення робочих груп за окремими напрямами діяльності.

#коордрада #впо
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