Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна повернулася до переговорів щодо обміну МіГ-29 на дронові технології – міністр оборони Польщі

1 хв читати
Додати як джерело
Україна повернулася до переговорів щодо обміну МіГ-29 на дронові технології – міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що перемовини стосовно умов передачі Україні літаків МіГ-29 тривають, і позитивно оцінив перспективи перемовин.

"Косіняка-Камиша запитали про передачу Україні бойових літаків МіГ-29 в обмін на надання Польщі українських технологій безпілотників. Він запевнив, що зараз ведуться переговори щодо впровадження досвіду, отриманого під час війни в Україні, в польські оборонні системи", – пише польська PAP за підсумками прессконференції міністра в четвер.

"Є чітка пропозиція: МіГи для безпілотників. Українці сказали "так", потім почали про це думати, а тепер вони знову ведуть переговори, і це добре. Я сподіваюся, що цю пропозицію буде успішно завершено", – цитує РАР міністра.

Раніше цього тижня він говорив, що питання передачі Україні винищувачів МіГ-29 ще не вирішено. Наприкінці червня польський міністр заявив, що Україна відмовилась від домовленості. Через кілька днів він сказав, що це відбулося через історичну суперечку між Києвом і Варшавою.

#косіняк_камиш #переговори #міг_29
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено – Офіс генпрокурора

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено – Офіс генпрокурора

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено, інформують в Офісі генерального прокурора. "Офісом Г…

Читати

У Львові під час оповіщення громадянина стався інцидент із блокуванням автомобіля ТЦК, очільник ОВА анонсував службове розслідування

У Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку, за даними ТЦК та СП, стався інцидент із блоку…

Читати