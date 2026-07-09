Україна повернулася до переговорів щодо обміну МіГ-29 на дронові технології – міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що перемовини стосовно умов передачі Україні літаків МіГ-29 тривають, і позитивно оцінив перспективи перемовин.

"Косіняка-Камиша запитали про передачу Україні бойових літаків МіГ-29 в обмін на надання Польщі українських технологій безпілотників. Він запевнив, що зараз ведуться переговори щодо впровадження досвіду, отриманого під час війни в Україні, в польські оборонні системи", – пише польська PAP за підсумками прессконференції міністра в четвер.

"Є чітка пропозиція: МіГи для безпілотників. Українці сказали "так", потім почали про це думати, а тепер вони знову ведуть переговори, і це добре. Я сподіваюся, що цю пропозицію буде успішно завершено", – цитує РАР міністра.

Раніше цього тижня він говорив, що питання передачі Україні винищувачів МіГ-29 ще не вирішено. Наприкінці червня польський міністр заявив, що Україна відмовилась від домовленості. Через кілька днів він сказав, що це відбулося через історичну суперечку між Києвом і Варшавою.