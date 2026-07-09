ДСНС отримала від Республіки Корея 5 спеціалізованих пікапів для рятувальних підрозділів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) одержала п’ять автомобілів SsangYong, наданих Корейським агентством міжнародного співробітництва (KOICA) в рамках гуманітарної допомоги уряду Республіки Корея, повідомила ДСНС у четвер.

"Ці автомобілі – частина масштабного пакета міжнародної підтримки, який передбачає надання ДСНС України 355 спеціалізованих пікапів. Нові автомобілі посилять оперативні можливості рятувальників", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Під час церемонії передачі автомобілів перший заступник очільника ДСНС Віталій Миронюк подякував за допомогу та підкреслив, що пікапи, які передає Корея зараз і передавала раніше, вже довели свою ефективність. "Частина з них уже працює, інші буде розподілено між офіцерами громад, піротехнічними, інженерними та логістичними підрозділами. Усі вони виконуватимуть надзвичайно важливі завдання заради безпеки населення України".

У свою чергу директор Офісу KOICA в Україні Лі Текін відзначив надзвичайно важливу робота рятувальників, яка "не лише рятує життя, а й дає людям надію".