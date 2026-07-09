Словенія виділить $50 млн за програмою PURL та візьме участь у фінансуванні будівництва трьох укриттів в Україні

Про виділення Україні додаткових $50 млн за програмою PURL оголосив міністр закордонних та європейських справ Республіки Словенія Тоне Кайзер, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність за допомогу.

"На засіданні Ради НАТО-Україна я ще раз підтвердив незмінну підтримку України з боку Словенії. Словенія виділить додаткові 50 мільйонів доларів США на ініціативу PURL, а також візьме участь у фінансуванні будівництва трьох об’єктів цивільного захисту", – написав Кайзер у соціальній мережі Х у четвер.

Реагуючи на заяву словенського візаві, Сибіга висловив вдячність Словенії "за її незмінну підтримку та солідарність" з Україною. "Ми високо цінуємо рішення Словенії виділити додаткові 50 мільйонів доларів на ініціативу PURL та взяти участь у фінансуванні будівництва трьох укриттів цивільного захисту", – написав він у соцмережі Х.

На думку Сибіги, така конкретна допомога зміцнює стійкість України та свідчить про довгострокову прихильність до підтримки нашого народу.

Кайзер у своєму дописі у Х зазначив, що "Україна бореться за свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Наше завдання – стояти на її боці та забезпечувати передбачувану, довгострокову й сталу підтримку".

Кайзер також повідомив, що на полях саміту НАТО в Анкарі "наголосив на важливості діалогу, дипломатії та ефективного багатостороннього співробітництва: відповіддю на дедалі складніші геополітичні виклики не може бути ще одна війна. Нам потрібен діалог, ми маємо вислухати всі сторони та шукати спільні рішення на основі принципів Статуту ООН".