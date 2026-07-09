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Польща запустила на орбіту розвідувальний супутник

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Перший оптоелектронний супутник військової програми Польщі MikroGlob запущено на низьку навколоземну орбіту в рамках місії SpaceX Transporter-17, повідомив у четвер Військово-видавничий інститут при Міністерстві оборони Польщі (WIW).

"Після завершення етапу випробувань супутника, який отримав назву PIRX-1, розпочнеться його регулярна експлуатація. Це важливий крок у створенні можливостей супутникової розвідки для Збройних сил Польщі", – йдеться в повідомленні.

"Зрештою система MikroGlob складатиметься з чотирьох оптоелектронних мікросупутників, які дозволять військовим отримувати власні зображення Землі для розвідки, моніторингу ситуації та оперативного планування", – додали в наданій інформації.

Польща будує три системи військових супутників: угруповання з шести радіолокаційних супутників MikroSAR, чотирьох оптоелектронних супутників MikroGlob та двох великих спостережних супутників у рамках програми Poleos. Перші чотири військові супутники ICEYE MikroSAR уже перебувають на орбіті й експлуатуються Міністерством оборони Польщі. Три супутники MikroGlob заплановано вивести на орбіту цього року, по два супутники програм MikroSAR і Poleos – у 2027 році.

#польща #супутник #mikroglob
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