Правоохоронці заочно повідомили про підозру сержанту армії РФ, який вчиняв воєнні злочини під час окупації Бучі

Служба безпеки та Національна поліція заочно повідомили про підозру сержанту армії РФ, який катував і грабував цивільних мешканців під час окупації Бучі, повідомляє СБУ у четвер.

"Йдеться про командира взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії східного військового округу РФ сержанта Магомедмирзу Сулейманова. Йому раніше вже заочно повідомляли про підозру за вбивство цивільної мешканки регіону, наразі встановлено ще один епізод злочинів у селищі Макарів Бучанського району", – йдеться у повідомленні в Телеграм.

Як пише СБУ, під приводом пошуку учасників руху опору рашист увірвався до приватного домоволодіння, де перебували три цивільні жінки, приставив зброю та вимагав гроші. "Зрештою він силоміць відібрав у жінок заощадження, а коштовності зірвав безпосередньо з потерпілих".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Сулейманову про ще одну підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема жорстоке поводження з цивільним населенням).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Департаментом карного розшуку Національної поліції за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.