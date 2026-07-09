Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Правоохоронці заочно повідомили про підозру сержанту армії РФ, який вчиняв воєнні злочини під час окупації Бучі

1 хв читати
Додати як джерело
Правоохоронці заочно повідомили про підозру сержанту армії РФ, який вчиняв воєнні злочини під час окупації Бучі

Служба безпеки та Національна поліція заочно повідомили про підозру сержанту армії РФ, який катував і грабував цивільних мешканців під час окупації Бучі, повідомляє СБУ у четвер.

"Йдеться про командира взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії східного військового округу РФ сержанта Магомедмирзу Сулейманова. Йому раніше вже заочно повідомляли про підозру за вбивство цивільної мешканки регіону, наразі встановлено ще один епізод злочинів у селищі Макарів Бучанського району", – йдеться у повідомленні в Телеграм.

Як пише СБУ, під приводом пошуку учасників руху опору рашист увірвався до приватного домоволодіння, де перебували три цивільні жінки, приставив зброю та вимагав гроші. "Зрештою він силоміць відібрав у жінок заощадження, а коштовності зірвав безпосередньо з потерпілих".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Сулейманову про ще одну підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема жорстоке поводження з цивільним населенням).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Департаментом карного розшуку Національної поліції за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

#буча #воєнний_злочинець
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено – Офіс генпрокурора

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено – Офіс генпрокурора

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено, інформують в Офісі генерального прокурора. "Офісом Г…

Читати

У Львові під час оповіщення громадянина стався інцидент із блокуванням автомобіля ТЦК, очільник ОВА анонсував службове розслідування

У Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку, за даними ТЦК та СП, стався інцидент із блоку…

Читати