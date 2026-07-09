Омбудсман закликав ЄС продовжити підтримку українців, які були змушені виїхати за кордон

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на міжнародній конференції "Демократія в занепаді чи в кризі?" закликав європейських партнерів і надалі підтримувати українців.

"Європа має почути цю мову цифр: понад 8,6 млн українців зараз за кордоном, з них 6,2 млн – в ЄС, майже 5,7 млн були змушені залишити свої домівки, понад 4,6 млн наших громадян стали внутрішньо переміщеними особами. Станом на квітень 2026 року в ЄС під тимчасовим захистом перебували близько 4,37 млн, а від 3,5 до 5 млн українців досі перебувають на тимчасово окупованих територіях або в РФ", – написав Лубінець у Телеграмі.

Тому, за його словами, допомога для цих людей сьогодні – це не благодійність, а інвестиція у безпеку та економічну стійкість Європи. "Українці вже роблять вагомий внесок у розвиток держав ЄС. Показовий приклад Польщі: у 2024 році українські біженці забезпечили 2,7% ВВП країни, 69% працездатних українців уже працевлаштовані, а з 2022 року вони зареєстрували понад 100 тис підприємств".

На думку омбудсмана, цифри підтверджують, що підтримка українців є внеском у розвиток світових економік.

Але, водночас він підкреслює, що "важливим залишається інше – створити умови для безпечного повернення українців додому. Для цього потрібні житло, економічний розвиток, створення робочих місць в Україні та прискорення інтеграції до ЄС".