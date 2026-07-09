Поліцейські затримали водія вантажівки, який допустив смертельну ДТП на автодорозі Київ-Одеса

Правоохоронці затримали водія вантажівки, який підозрюється у вчиненні ДТП, внаслідок якої одна людина загинула і постраждали дванадцять людей.

"26-річного водія вантажного автомобіля слідчими затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру", – повідомляє пресслужба Національної поліції.

Попередньо встановлено, що 55-річний водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz, який рухався у напрямку Одеси, на підйомі зупинився через технічну несправність транспортного засобу. В цей час у задню частину мікроавтобуса в’їхав вантажний автомобіль MAN під керуванням 26-річного водія, який рухався у попутному напрямку. Від удару мікроавтобус перекинувся.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 15-річний пасажир мікроавтобуса.

Ще 12 пасажирів, серед яких семеро неповнолітніх, було госпіталізовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння – вони були тверезі.