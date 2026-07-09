"Українська бронетехніка" заявила про побиття правоохоронцями заступника директора підприємства під час обшуку

Компанія "Українська бронетехніка" заявляє, що заступника директора підприємства було побито працівниками правоохоронних органів у його оселі під час обшуку.

"В ході незаконного обшуку співробітника СБУ було жорстоко побито у власній оселі першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка", що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації. Все це відбувалосґ в рамках абсолютно сфальшованої справи, яка має на меті виключно організацію тиску на найбільшу приватну українську компанію оборонно-промислового комплексу та підрив обороноздатності України", – йдеться в заяві компанії, оприлюдненій в телеграм-каналі.

Як повідомили в "Українській бронетехніці", в лютому 2026 року державне підприємство "Агентство оборонних закупівель" ("АОЗ") на підставі першочергової потреби Генерального штабу України оголосило процедуру закупівлі реактивних протитанкових гранат (одноразові гранатомети) типу РПГ-18, РПГ-22, або РПГ-26, або їх аналогів. До цієї процедури було подано пропозиції від близько 20 різних постачальників, серед яких було й ТОВ "Українська бронетехніка".

Пропозиція "Української бронетехніки" містила різні аналоги одноразових гранатометів на вибір замовника, зокрема Bulspike-AT (протитанковий), Bulspike-TB (термобаричний), РПГ-75М та RTG68mm. Кожен з яких фактично є аналогом до РПГ-18, РПГ-22 чи РПГ-26. До цього всі ці типи гранатометів успішно постачалися Силам безпеки і оборони.

Для забезпечення принципу економії бюджетних коштів ДП "АОЗ" двічі проводило запити на зниження цін від потенційних постачальників, і ТОВ "Українська бронетехніка" обидва рази після відповідних перемовин із заводами-виробниками зазначених гранатометів зменшувало свою цінову пропозицію по кожному з видів.

За результатами розгляду цінових пропозицій учасників процедури закупівлі пропозиції "Української бронетехніки" було визнано найдешевшими, і "АОЗ" самостійно обрало найдешевший із запропонованих гранатометів РПГ-75М виробництва чеської компанії Zeveta ammunition, яка є виробником країни НАТО та постачає цю продукцію десятками тисяч одиниць по всьому світу та Україні.

У рамках реалізації укладеного контракту на постачання гранатометів у травні 2026 року "Українська бронетехніка" передала визначеному ДП "АОЗ" вантажоодержувачу, а в червні 2026 року в повному обсязі виконала свої контрактні зобов’язання та повністю поставило продукцію на визначений склад.

"Варто зазначити, що досі ці гранатомети остаточно не прийнято ДП "АОЗ", проте жодних рекламацій від замовника отримано не було. В той же час співробітниками СБУ фактично фальшується інформація про гранатомети та організовуються "карманні" експертизи, щоб довести нібито "бракованість" гранатометів. Слідчими абсолютно не враховується факт того, що зазначені гранатомети постачалися безпосередньо від заводу-виробника, який взагалі слідчими не залучається до вирішення питання щодо оцінки якості чи стану поставлених гранатометів. Натомість співробітники СБУ вирішили використовувати бандитські методи тиску часів Януковича на найбільшу оборонну компанію України, та під час проведення обшуків по сфальшованій справі завдали тілесних ушкоджень першому заступнику директора підприємства", – наголошується в повідомленні.

Дані дії співробітників СБУ, заявили в "Українській бронетехніці", не тільки компроментують саму службу, а й завдають величезної шкоди обороноздатності держави.

"Вимагаємо від Офісу генерального прокурора України в рамках прокурорського нагляду перевірити підстави порушення даної справи та зупинити протиправну діяльність співробітників СБУ щодо фізичного тиску на працівників оборонного підприємства". – резюмували в компанії.