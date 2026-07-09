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Нацполіція та СБУ розпочали розслідування сутичок у Львові

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Нацполіція та СБУ розпочали розслідування сутичок у Львові

Національна поліція та Служба безпеки України здійснюють досудові розслідування за фактами подій у Львові, де сталася сутичка натовпу з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє пресслужба поліції у четвер.

"Зокрема, слідчі Національної поліції розслідують напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час інциденту. За цим фактом Нацполіцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Поліцейські встановили особу нападника", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, СБУ здійснює досудове розслідування за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період).

"Усі матеріали, зібрані поліцією під час документування цього інциденту, передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження", – наголосили правоохоронці.

Як повідомлялося, у Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля, в результаті чого натовп перекинув автівки Центру комплектування.

Після цього очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокуванням автомобіля ТЦК на Сихові. За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців.

#тцк #львів #нацполіція #розслідування #сбу
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