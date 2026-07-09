У 2026 році Київ компенсував ветеранам придбання 34 авто на понад 20 млн грн

Київська влада цьогоріч компенсувала ветеранам I та II груп, які отримали поранення на війні, придбання 34 авто: 27 нових і семи вживаних на загальну суму понад 20 млн грн., повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) у четвер.

"Київ став першим містом в Україні, яке запровадило часткову компенсацію за придбані автомобілі. І з цього року місто частково компенсує не тільки придбане нове, а й вживане авто. Крім того, право на компенсацію отримали ветерани та ветеранки з інвалідністю I групи внаслідок війни без ампутацій", – повідомив мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з киянами-ветеранами.

За інформацією КМДА, право на таку підтримку мають кияни-ветерани, а також ветерани з інвалідністю серед внутрішньо переміщених осіб, які проживають і зареєстровані в Києві понад один рік.

"Поспілкувався із захисниками про те, з якими проблемами вони стикаються та які рішення міста допомагають їм інтегруватися в мирне життя. За результатами зустрічі напрацюємо нові рішення щодо програм підтримки ветеранів", – зазначив мер.