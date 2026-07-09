Суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у вбивстві Березовської

Суддя Печерського райсуду Києва обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської Владислава Реута, повідомляє Радіо Свобода.

За даними видання, суд обрав як запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваний також дав свідчення в суді, заявивши, що не знав про намір убити Березовську. За його словами другий підозрюваний, Віталій Жикович, попросив його забрати жінку, пояснивши, що її потрібно "сховати", бо їй нібито загрожує небезпека.

"Дорогою Жикович дістав пістолет із глушником, зарядив його та сказав, що зброя потрібна "про всяк випадок", якщо Березовська почне панікувати. У лісосмузі Жикович жестом наказав йому стріляти. Реут стверджує, що відмовився, після чого Жикович сам двічі вистрілив в жінку", – передає свідчення Реута видання.

Позиція самого Жиковича щодо цих свідчень наразі невідома. Раніше його адвокат заявляв, що підзахисний не визнає провини.

Як повідомлялось, Інтерпол оголосив 39-річну громадянку України Анастасію Березовську у розшук як підозрювану в організації вибуху в Монако, внаслідок якого олігарх українського походження Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син отримали серйозні поранення.

7 липня ЗМІ повідомили, що Березовську знайдено вбитою в Україні. Правоохоронці підтвердили цю інформацію. В умисному вбивстві підозрюють чинного співробітника Головного управління розвідки Міноборони та колишнього правоохоронця. Їм оголошені підозри.

Єрмолаєв – засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь Кіпру. Він проживає в князівстві Монако щонайменше з 2021 року, перебуває під санкціями в Україні з грудня 2023 року за підприємницьку діяльність в окупованому Криму.