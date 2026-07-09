Майже 40% шлюбів в Україні у першому півріччі 2026 року зареєстровано онлайн

У першому півріччі 2026 року в Україні зареєстровано 79 тис 516 шлюбів, із яких 30 тис 488 або 38,3% було укладено в електронній формі, повідомляє Міністерство юстиції України у четвер.

"Це свідчить про зростання популярності онлайн-реєстрації шлюбу, адже протягом 2025 року органами державної реєстрації актів цивільного стану було складено 165, 587 тис записів про шлюб, із яких 18,4% були в електронній формі", – йдеться у повідомленні відомства у Телеграм.

Сьогодні послуга онлайн-реєстрації шлюбу забезпечується трьома цифровими офісами Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС): у Києві, Львові та Дніпрі, що дозволяє українцям укладати шлюб дистанційно незалежно від місця перебування.

Загалом від початку роботи цифрових офісів ДРАЦС станом на 1 липня 2026 року в електронній формі зареєстровано 62, 286 тис шлюбів.

Послуга реалізується Мін’юстом спільно з Мінцифри за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.