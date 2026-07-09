2/3 бездомних ніколи не мали залежності, 22% працюють, у третини проблеми з паспортом – дослідження

Стан здоров’я бездомних осіб в Україні характеризується значним переважанням негативних оцінок (59%), свідчать результати дослідження, проведеного благодійним фондом "Деполь Україна" у співпраці з соціологічною групою "Рейтинг" та Інститутом демографії та представленого в рамках конференції з подолання кризи бездомності в Україні "Право на гідне життя" в Києві в четвер.

Сумарно більшість опитаних оцінюють своє здоров’я як "скоріше погане" (36%) або "зовсім погане" (23%). Доступ до медичної допомоги вважається бездомними обмеженим: лише 54% респондентів зазначили, що отримують необхідне лікування стабільно, 25% респондентів переважно не отримують необхідної допомоги. Переважна більшість бездомних (77%) залишається без фахової психологічної підтримки.

Труднощі з мобільністю відчувають 58% бездомних, біль чи дискомфорт – 51%, а 38% – проблеми з психікою.

При цьому більшість опитаних бездомних (63%), зазначили, що ніколи не стикалася з алкогольною залежністю протягом життя. Серед тих, хто стикався із алкогольною залежністю, 53% мали цю проблему ще до втрати житла, а 38% стали залежними після того, як опинились на вулиці.

92% опитаних зазначили, що ніколи не стикалися з наркотичною залежністю протягом життя. З тих, хто стикались, 68% мали цю проблему до втрати житла, а 21% стали залежними після того, як опинились на вулиці.

У результатах дослідження наголошується, що опитування проводилося у притулках/центрах та біля місць годування на вулицях, і тому отримані результати щодо місця ночівлі можуть не відображати реальної картини. Водночас розподіли за статевою, віковою або іншими ознаками демонструють певні тенденції у виборі місця ночівлі серед різних категорій бездомних.

Третина опитаних (37%) зазначають про наявність проблем із паспортом громадянина та довідкою про індивідуальний податковий номер, ще частина (19%) зазначає про проблеми із пенсійним посвідченням (19%) та довідкою про статус внутрішньо переміщених осіб (13%).

41% опитаних зазначають, що їхнє основне джерело доходів – це державні виплати. Трохи менше вказують на допомогу благодійних фондів (18%), оплачувану роботу (17%) та на збір вторинної сировини (10%).

Переважна більшість опитаних (78%) вказали, що на даний момент не мають роботи, ше 16% – що працюють тимчасово, а лише 6% мають постійну роботу. Найпопулярнішою роботою бездомні зазначили збір та сортування вторинної сировини, далі йде прибирання територій, допомога по господарству та робота охоронцем або сторожем. Трохи менше працювали кур’єром або займалися сезонними роботами в сільському господарстві.

Щодо основних потреб бездомних, то найбільше вони потребують постійного житла (51%), постійної роботи (37%) та медичної допомоги (36%). Абсолютна більшість (86%) хотіли б отримати допомогу для повернення до стабільного життя.

В ході дослідження 1-30 квітня було опитано 1090 респондентів віком від 18 років, які відвідують заклади для бездомних (центри надання послуг та точки годування) у містах Київ, Одеса, Харків та Львів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: для кожного міста не більше 5,0%.