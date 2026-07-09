Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Укргідрометцентр попереджає про рясні дощі та грози на сході й півдні України

1 хв читати
Додати як джерело
Укргідрометцентр попереджає про рясні дощі та грози на сході й півдні України

В п’ятницю, 10 липня, в ряді регіонів України очікується значне погіршення погодних умов, попереджає Укргідрометцентр.

"10 липня вночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Криму значні дощі, грози; вдень у східних областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

#попередження #негода #укргідрометцентр
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено – Офіс генпрокурора

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено – Офіс генпрокурора

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено, інформують в Офісі генерального прокурора. "Офісом Г…

Читати

У Львові під час оповіщення громадянина стався інцидент із блокуванням автомобіля ТЦК, очільник ОВА анонсував службове розслідування

У Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку, за даними ТЦК та СП, стався інцидент із блоку…

Читати