Укргідрометцентр попереджає про рясні дощі та грози на сході й півдні України

В п’ятницю, 10 липня, в ряді регіонів України очікується значне погіршення погодних умов, попереджає Укргідрометцентр.

"10 липня вночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Криму значні дощі, грози; вдень у східних областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.