Саміт НАТО підтвердив довгострокову підтримку України – голова комітету Ради із зовнішньої політики

Саміт НАТО показав, що Північноатлантичний альянс серйозно налаштований на довгострокову підтримку України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Загалом, саміт НАТО в Анкарі був надзвичайно вдалим для України. Насамперед питання України залишається головним питанням порядку денного НАТО. Під час саміту було оголошено про надання Україні великої матеріальної та військової допомоги, що є свідченням того, що НАТО та його держави члени серйозно налаштовані на довгострокову всебічну підтримку України", – сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За словами народного депутата, важливою подією для України стала обіцянка президента США Дональда Трампа щодо надання ліцензії для виробництва ракет системи Patriot.

"Судячи зі зустрічі між президентами України та США, можна сказати, що Трамп змінив своє ставлення до України й сприймає її як сильну державу, яка не програє на полі бою і починає вигравати. Трамп з повагою ставиться до народу України та української армії. Важливо також, що Трамп в цілому позитивно ставиться до українських ударів по російськім військовим об’єктам і НПЗ вглиб території агресора. Тобто він почав усвідомлювати, що єдиний шлях змусити Путіна серйозно вести перемовини – це посилення тиску на Росію", – наголосив Мережко.

Він також звернув увагу на низку двосторонніх зустрічей президента України Володимира Зеленського на полях саміту НАТО – зокрема з президентом Польщі Каролем Навроцьким та прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

"Такі зустрічі допомагають розпочати серйозний діалог зі складних питань двосторонніх відносин", – зазначив голова комітету.