Лубінець закликав до створення робочої групи з мобілізації у Міноборони

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи напад на військовослужбовців територіального центру комплектування у Львові в середу, закликав створити Робочу групу по мобілізації у Міністерстві оборони.

"Цей інцидент не можна розглядати ізольовано. Він став наслідком проблем, про які я говорю вже тривалий час. Коли люди роками звертаються до органів влади, повідомляють про можливі порушення прав під час мобілізації, але не бачать належної правової оцінки таким фактам, це неминуче створює ще більші проблеми. Недовіра накопичується, напруга зростає, а суспільство радикалізується. Якщо держава не буде своєчасно давати правову оцінку порушенням – незалежно від того, ким вони вчинені, – це призведе до ще гірших наслідків", – написав Лубінець в соцмережі Facebook у четвер.

Він наголосив, що всі українці мають спільного ворога – Росію, і саме з нею мають боротися.

"Ми не можемо допустити, щоб через недовіру, несправедливість чи безкарність протистояння переносилося всередину українського суспільства. Воєнний стан не ставить права людини "на паузу". Верховенство права – це межа, яка відрізняє Україну від держави-агресора. Кожне незаконне рішення під час мобілізації – це удар по довірі до держави", – підкреслив омбудсман.

Він зазначив, що реформа мобілізаційних процесів потрібна вже сьогодні.

"Саме тому звертаюся до Міністерства оборони України із закликом терміново створити робочу групу для комплексного перегляду та вдосконалення мобілізаційних процедур. Необхідно сформувати прозорі, зрозумілі та справедливі правила, які будуть однаково захищати і державні інтереси, і права людини", – пояснив Лубінець, додавши, що закон має бути один для всіх, і незалежно від того хто є порушником має бути об’єктивне розслідування і належна правову оцінку.

"Лише так можна відновити довіру до державних інституцій. Сильна армія і верховенство права – не протилежності. Це дві опори, на яких тримається Україна. Ми однаково повинні захищати наших військових, права людини та закон. І саме зараз держава має продемонструвати, що здатна не лише вимагати дотримання закону, а й сама неухильно його виконувати", – резюмував він.

Як повідомлялося, у Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля, в результаті чого натовп перекинув автівки Центру комплектування.

Після цього очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокуванням автомобіля ТЦК на Сихові. За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців.