Ірландія визначила пріоритети головування в Раді ЄС: конкурентоспроможність, цінності та безпека в ЄС і підтримка України

Прем’єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін обговорив пріоритети президентства країни в Раді ЄС та визначив головними пріоритетами підвищення конкурентоспроможності, цінності і безпеку в ЄС під прапором "Сила в єдністі", повідомляється на сайті Європейського парламенту.

"Ми працюватимемо над усуненням бар’єрів, подоланням непотрібних регуляторних тягарів та стимулюванням внутрішньої ринкової торгівлі, прагнутимо побудувати торговельні та інвестиційні відносини ЄС-США, які приносять користь як, так і для тісного та конструктивного партнерства з Великою Британією", – зазначив Мартін.

Також він наголосив, що продовжить підтримку України: "політична, фінансова, військова та гуманітарна підтримка країни повинна бути пов’язана з постійно зростаючим тиском на Росію, включаючи санкції".

За його словами, при головуванні країни в Раді ЄС продовжиться праця з депутатами Європарламенту, "щоб завершити європейський пакет мереж, в рамках їх зосередження на підвищенні безпеки поставок в Європі та розвитку стійких, доступних та безпечних енергетичних систем".

Ірландія буде прагнути завершити переговори про вступ до ЄС Чорногорії та досягнення прогресу з Молдовою та Україною, а також просування країн Західних Балкан за їх траєкторіями вступу.

Президент Європарламенту Роберта Мецола привітала Мартіна та сказала: "Ми входимо в критичні шість місяців для нашого континенту. Найближчі місяці – це можливість діяти разом за деякими трансформаційними файлами та забезпечити прогрес, якого люди вимагають від нас".

Прем’єр-міністр Ірландії також сповістив щодо угоди наступного довгострокового бюджету ЄС, яка може бути досягнута до кінця 2026 року, і що ірландське президентство викладе своє мислення з цього приводу в новій переговорній скриньці восени.