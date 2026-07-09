Процес мобілізації в тому стані, як він є, спричинить тільки подальше нагнітання ситуації – керівник апарату Львівської ОДА

До процесу мобілізації мають бути внесені зміни, інакше напруга в суспільстві продовжить наростати, заявив керівник апарату Львівської обласної державної адміністрації Тарас Грень в ході брифінгу в четвер.

"Цифровізація процесу не спричинить до автоматичного вирішення всіх проблем без непопулярних законодавчих рішень, які точно знаходяться не в сфері впливу Львівської обласної військової адміністрації, Львівської обласної ради чи безпосередньо органів місцевого самоврядування. Це є сфера впливу і відповідальність виключно центральних органів виконавчої і законодавчої влади. Даний процес мобілізації в такому стані, як він є, спричинить тільки нагнітання, непорозуміння і зловживання нашим ворогам. Ви знаєте, що вже на сьогоднішній день кадри, які були в телеграм-каналах і безпосередньо засобах масової інформації в частині Сихівського інциденту, очевидно, використовуються не з позиції здорового глузду, а з позиції маніпулювання фактами і отримання переваги нашим ворогам", – зазначив Грень, коментуючи конфлікт з військовослужбовцями ТЦК, який стався в середу.

Він додав, що наразі діям груп оповіщення територіального центру комплектацію дається правова оцінка. Правоохоронними органами здійснюються відповідні заходи стосовно встановлення всіх осіб, які причетні до перевертання автомобілів, пошкодження майна, нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовців.

"Конкретика в частині тих процесуальних дій і, відповідно, наслідків буде надана вже безпосередньо тоді, коли вони завершаться", – зазначив Грень.

Він також уточнив, що за наявними даними групою оповіщення був виявлений військовозобов’язаний 1996 року народження, який порушив правила військового обліку і знаходився в розшуку. Під час заходів оповіщення виникла конфліктна ситуація з мешканцями району.

"З урахуванням усіх інцидентів, даний конфлікт переріс у складну ситуацію, яка тривала близько 6-8 годин", – розповів він.

Як повідомлялося, у Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля, в результаті чого натовп перекинув автівки Центру комплектування.

Після цього очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокуванням автомобіля ТЦК на Сихові. За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців.