Мовний омбудсмен: У місцях компактного проживання угорців та румун на Закарпатті мовного закону дотримуються

Результати комплексного виїзного моніторингу, проведеного Секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови, показують, що у місцях компактного проживання угорської та румунської національних спільнот Закарпатської області загалом дотримуються вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а українська мова функціонує в усіх досліджуваних сферах суспільного життя.

"Моніторинг стосувався виключно виконання вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у діяльності територіальних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я, культури, об’єктів транспорту, поштового зв’язку, а також суб’єктів господарювання, які здійснюють обслуговування споживачів. Відповідно до затвердженої програми моніторингу освітній процес не був предметом дослідження", – йдеться в повідомленні Секретаріату.

Зазначається, що за результатами моніторингу вищий рівень функціонування державної мови зафіксовано в містах Берегове і Тячів, а також у туристично привабливих населених пунктах.

Також під час моніторингу було зафіксовано окремі випадки порушення вимог законодавства про державну мову у сфері інформації для загального ознайомлення, реклами, обслуговування споживачів, використання комп’ютерних програм та під час виконання службових обов’язків окремими посадовими особами.

За результатами моніторингу сформовані рекомендації органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення функціонування української мови в громадах із значною кількістю угорського та румунського населення.

Серед них – провести системну інформаційно-просвітницьку роботу в громадах компактного проживання нацменшин щодо вимог законодавства про державну мову, провести додаткове обстеження публічного простору та вжити дієвих заходів для виконання в громадах вимог закону, сприяти розвитку внутрішнього туризму в громадах компактного проживання нацменшин, сприяти реалізації міжрегіональних програм дитячих та молодіжних обмінів, літніх таборів, освітніх, культурних і спортивних заходів за участю дітей та молоді з громад компактного проживання нацменшин і представників інших регіонів України.

Також містяться рекомендації забезпечити бібліотеки україномовною літературою, насамперед виданнями, що входять до шкільної програми, а також сучасними художніми та науково-популярними творами для дорослої аудиторії, сприяти організації культурно-мистецьких заходів, фестивалів, творчих зустрічей та інших публічних подій із залученням відомих українських виконавців, діячів культури, медіаособистостей та лідерів думок, які використовують українську мову у своїй професійній діяльності, рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити (оновити) місцеві програми сприяння функціонуванню української мови як державної.

Моніторингові заходи відбувалися з 16 по 19 червня в містах Берегове та Тячів, селищах Вилок і Солотвино, а також селах Пийтерфолво, Неветленфолу, Нижня Апша, Біла Церква та Середнє Водяне. Метою моніторингу було вивчення особливостей функціонування державної мови, визначення проблемних питань та напрацювання рекомендацій щодо посилення мовної інтеграції представників національних спільнот із одночасним збереженням їхньої мовної та культурної самобутності.