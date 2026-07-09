Постраждалих в ДТП на трасі Київ-Одеса вже 10, троє з них у важкому стані – обладміністрація

Кількість постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді на трасі Київ-Одеса за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса зросла до десяти, троє з них перебувають у важкому, решта у середньому стані, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"За уточненими даними, внаслідок ДТП на 354 км автодороги Київ-Одеса, поблизу села Одаї Березівського району, загинув 15-річний хлопець, ще 10 осіб отримали травми та були госпіталізовані. Серед постраждалих 3 людини перебувають у важкому стані, 7 – у стані середньої тяжкості. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога", – написав Кіпер у Телеграм.

За його словами, на місці події продовжують працювати екстрені служби. Правоохоронці встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомлялось, аварія сталась за участю вантажного автомобіля MAN та маршрутного мікроавтобуса Mercedes поблизу села Одаї Ширяївської громади Березівського району Одеської області на трасі E95 Київ-Одеса. За попередньою інформацією, у салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів та водій. Раніше повідомлялося, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 15-річний хлопець та дев’ятеро людей отримали тілесні ушкодження без уточнення їх стану.