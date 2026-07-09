Сили оборони уразили 12 танкерів, нафтотермінал "Юг Русі" та склад боєприпасів противника

У ніч на 9 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей противника, повідомляє Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України у четвер.

"Уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж російської федерації в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюється", – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ російської федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Також у повідомленні сповіщається про удар по нафтоналивному терміналу "Юг Руси" у Батайську Ростовської області РФ. Там зафіксовано пожежу.

Ще зазначається про ураження складу боєприпасів противника у районі окупованого Сорокиного Луганської області.