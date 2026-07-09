Короткочасні дощі з грозами очікуються по всій Україні найближчими днями, місцями град, ночі прохолодні

Помірні короткочасні дощі, місцями грози очікуються в Україні у п’ятницю, 10 липня, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму значні дощі, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, але вночі у більшості північних та центральних областей – без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях 9-14°, на решті території 13-18°; вдень 19-25°, на півдні, південному сході країни 23-28°, у західних областях 15-20°.

В Києві 10 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року в день 10 липня найвища температура була зафіксована на позначці 36,4° в 1885 році, а найнижча – вночі на позначці 6,4° вище нуля в 1887 році.

В ніч на суботу, 11 липня, по всій Україні очікуються короткочасні дощі, вдень – лише на півдні та місцями південному сході, подекуди грози. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, в центральних областях до 25°; на півдні та сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

В Києві 11 липня вночі місцями невеликий, вдень повсюди помірний короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.