Міноборони, Генштаб ЗСУ та командування Сухопутних військ засуджують напад на військовослужбовців ТЦК у Львові

У Міністерстві оборони України, коментуючи напад на військовослужбовців територіального центру комплектування у Львові в середу, назвали його неприпустимим та застерегли він поширення мови ненависті до власної армії, а також закликали до притягнення нападників до відповідальності.

"Позиція Міноборони послідовна – перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін", – зазначається в коментарі міністерства в Facebook.

В міністерстві наголосили, що мобілізація є необхідною складовою захисту України. У той же час зазначається, що методи мобілізації потребують вдосконалення і цей процес триває.

"Очікуємо від правоохоронних органів належної оцінки ситуації у Львові. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності". – резюмували в міністерстві.

Генеральний штаб Збройних сил України також оприлюднив коментар, в якому засуджує будь-які напади на військовослужбовців ТЦК.

"На дванадцятому році російської збройної агресії та п’ятому році відбиття повномасштабного вторгнення російської федерації такі дії є неприпустимими, протизаконними та безпосередньо підривають обороноздатність держави. Події, що сталися у Львові, мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах правового режиму воєнного стану. Закликаємо правоохоронні органи забезпечити всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування цього випадку, а винних – притягнути до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства. Українські воїни, які щодня виконують бойові завдання на фронті, мають бути впевнені, що держава забезпечує законність і порядок у тилу", – йдеться у повідомленні Генштабу в Facebook.

Водночас, наголосили в Генштабі, проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі встановлення порушень винні особи будуть притягнуті до відповідальності у визначеному законом порядку.

"Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства. Правову оцінку кожному випадку мають надавати виключно уповноважені державні органи. Захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України. Військовослужбовці ТЦК та СП, які здійснюють заходи оповіщення, виконують важливі завдання із забезпечення комплектування Сил оборони України, від якого безпосередньо залежить здатність держави продовжувати ефективну відсіч російській агресії", – резюмували в Генштабі.

Громадян закликали зберігати спокій, не піддаватися на провокації та дезінформацію, діяти виключно в межах закону й об’єднуватися навколо Сил оборони України у боротьбі за незалежність України.

Командування Сухопутних сил також засудило напад.

"Факт нападу на українських військовослужбовців, які виконують службові обов’язки під час широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну, є грубим порушенням українського законодавства і точно не допомагає Україні перемогти агресора. Наразі правоохоронні органи з’ясовують усі обставини події. Винні особи будуть встановлені та понесуть відповідальність, яка передбачена чинним законодавством", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля, в результаті чого натовп перекинув автівки Центру комплектування.

Після цього очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокуванням автомобіля ТЦК на Сихові. За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців.