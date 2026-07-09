СБУ уразила дві російські нафтобази у Тверській області та Ставропольському краї

Дрони Служби безпеки України (СБУ) завдали успішних ударів по двох об’єктах нафтової інфраструктури РФ: нафтобазі "Червона зоря" у Тверській області та нафтобазі "Ставропольська" у Ставропольському краї у ніч на 9 липня, повідомила СБУ у Телеграм.

"Нафтобаза "Червона зоря" розташована за 520 км від державного кордону України, на об’єкті зафіксовані влучання українських ударних БпЛА, після чого виникла пожежа. Нафтобаза "Ставропольська" розташована також за понад 500 км від України, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, площа якої стрімко збільшується", – йдеться у повідомленні.

Обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального.