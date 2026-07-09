Альянс висунув РФ ультиматум: Або завершити війну, або на неї чекає ескалація – голова делегації Ради в ПА НАТО

На саміті НАТО Росії висунуто ультиматум: або вона завершує війну, або на неї чекає ескалація, вважає голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"На саміті НАТО в Анкарі вперше за багато років Захід виступив виключно з позиції сили. Фактично, Росії висунуто ультиматум: або вона завершує війну, або на неї чекає ескалація", – сказав Чернєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За його словами, ілюстрацією остаточної зміни позиції США та НАТО в цілому стало загальне схвалення стратегії України зі знищення енергетичної галузі Росії, виділення Україні по 70 млрд євро на 2026-2027 роки та "згода Трампа надати нам дозвіл на виробництво ракет для систем Patriot".

"Наявність в України власного виробництва антибалістики у майбутньому знівелює ракетну перевагу Росії та стане фактором стримування від повторної агресії. А визнання України донором безпеки для трансатлантичної спільноти та ключовим елементом європейської безпеки гарантує нам всебічну і довготривалу підтримку з боку наших партнерів", – зазначив народний депутат.