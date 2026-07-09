В Ужгороді в лікарні помер чоловік, який випав з вікна ТЦК, повідомив директор медзакладу

Чоловік, який випав з вікна третього поверху Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), помер в міській лікарні, повідомляє "Суспільне" з посиланням на директора Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні Олег Голуб.

За його словами, чоловіка доставили до лікарні 8 липня після обіду.

За наявною інформацією, чоловік зі статусом обмежено придатного до військової служби був доставлений до Ужгородського ТЦК. Там його призвали до одного з підрозділів Нацгвардії на Закарпатті. Коли військовозобов’язаний перебував на пункті збору в очікуванні відправлення, він випав з вікна.

За фактом інциденту Військова служба правопорядку (ВСП) розпочала перевірку. Слідчо-оперативна група поліції оглянула місце події та вилучила відео з камер.

За фактом смерті у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. У межах досудового розслідування призначили необхідні судові експертизи, триває встановлення всіх обставин події.

Як повідомлялось, 4 квітня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обнародував матеріали моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, де зафіксовано незаконне утримання, антисанітарія та ігнорування хвороб. За його словами, в Ужгороді, попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати "кричущі порушення".

"У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність: на 40-60 осіб – лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія – один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна", – повідомив він.

За його словами, зафіксовано також ігнорування очевидних хвороб, лише після втручання представника омбудсмен, чоловіка із явною фізичною вадою, яки декілька днів прохав про допомогу, госпіталізували із загрозою життю. "Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП", – зазначив Лубінець.

4 червня він повідомив, що за результатами перевірки правоохоронних органів кільком посадовцям Ужгородського РТЦК та СП оголошено про підозри у скоєнні злочинів: т.в.о. начальника центру та начальнику групи військового обліку – у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі, а інструктору – у катуванні військовозобов’язаного. За словами Лубінця, усі фігуранти затримані, вирішується питання запобіжних заходів.