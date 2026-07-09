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Події

Загиблому у ДТП на трасі Київ-Одеса 15 років, постраждалих дев'ятеро – ОВА

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Загиблому у ДТП на трасі Київ-Одеса 15 років, постраждалих дев'ятеро – ОВА
Фото: Нацполіція

Загиблим у дорожньо-транспортній пригоді на трасі Київ-Одеса за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса став неповнолітній хлопець, дев’ятеро людей постраждали, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок аварії загинув 15-річний хлопець. Ще дев’ятеро людей постраждали, усіх травмованих госпіталізовано. Лікарі борються за їхнє здоров’я та надають всю необхідну допомогу", – написав він у Телеграм.

На місці аварії працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП. Рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений.

Як повідомлялось, аварія сталась за участю вантажного автомобіля MAN та маршрутного мікроавтобуса Mercedes поблизу села Одаї Ширяївської громади Березівського району Одеської області на трасі E95 Київ-Одеса. За попередньою інформацією, у салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів та водій. Раніше повідомлялося, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, без уточнення її віку, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження. 

#одеська_область #дтп
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