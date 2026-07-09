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Події

Садовий про сутичку із ТЦК у Львові: Будь-який внутрішній конфлікт стає інструментом ворожої пропаганди

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Садовий про сутичку із ТЦК у Львові: Будь-який внутрішній конфлікт стає інструментом ворожої пропаганди
Фото: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/

Міський голова Львова Андрій Садовий засудив атаку на працівників ТЦК, яка сталася у місті 8 липня.

"58 тисяч львів’ян і львів’янок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось з загиблими земляками. Місто віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил Оборони України. Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула. Найбільше сьогодні росія зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою. Будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди", – написав Садовий в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що на п'ятому році повномасштабної війни Україна залишається правовою державою.

"Закон має бути один для всіх. Події вчорашнього вечора повинні отримати належну правову оцінку. Усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність. І давайте нарешті перестанемо називати військовослужбовців "працівниками ТЦК". Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки – неприпустимо", – наголосив Садовий.

Як повідомлялося, у Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля, в результаті чого натовп перекинув автівки Центру комплектування.

Після цього очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокуванням автомобіля ТЦК на Сихові. За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців.

#садовий #львів #інцидент #тцк
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