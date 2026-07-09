Міносвіти і НАНЦ оголосили конкурс до складу 32-ї Антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський" у 2027-2028рр.

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) і Міністерство освіти і науки України оголосили конкурс до складу 32-ї Української антарктичної експедиції для роботи на станції "Академік Вернадський" у 2027-2028 роках.

"До складу експедиції традиційно відбиратимуть науковців, зокрема біологів, геофізиків і метеорологів, а також фахівців команди життєзабезпечення: лікаря, кухаря, системного адміністратора, системного механіка та дизеліста-електрика… Документи від кандидатів і кандидаток приймають до 7 серпня 2026 року включно", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що конкурс відкритий. Податися можуть усі охочі, які відповідають професійним та іншим вимогам.

Зокрема, участь в експедиції передбачає тривале перебування в умовах ізоляції, роботу в невеликому колективі та виконання завдань у складних антарктичних умовах.

На першому етапі кандидати мають надіслати до НАНЦ такі документи: заяву; резюме; мотиваційний лист; копії документів про освіту та трудової книжки; копії військово-облікових документів.

Детальна інформація про умови участі, вимоги до кандидатів, етапи добору, забезпечення учасників експедиції та контакти кураторки конкурсу доступна за посиланням: https://mon.gov.ua/news/du-nants-oholoshuie-konkurs-z-vidboru-kandydativ-do-skladu-32-i-ukrainskoi-antarktychnoi-ekspedytsii-2027-2028rr

Як повідомлялося, нині на станції "Академік Вернадський" працюють 14 учасників 31-ї Української антарктичної експедиції, серед них троє жінок – лікарка та дві метеорологині, одна з яких очолює експедицію. До складу цієї команди увійшли 10 новачків і 4 досвідчені полярники.