Командувач НГУ: З початку року з полону вдалося повернути 170 гвардійців

З початку 2026 року в результаті 8 обмінів із російського полону повернулися 170 нацгвардійців, повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

В повідомленні на сайті Нацгвардії в четвер зазначається, що повернення українських військовополонених, встановлення долі зниклих безвісти, евакуація тіл загиблих воїнів, лікування і реабілітація воїнів залишаються одним із пріоритетів України.

"Нацгвардія щодня працює над тим, щоб повернути додому всіх наших захисників і захисниць, постійно взаємодіє з державними органами, комунікує із родинами наших воїнів, бере участь у низці заходів і робочих зустрічей", – наголошується в повідомленні.

"З початку цього року було проведено 8 обмінів, у результаті яких із російського полону повернулися 170 гвардійців. Кожен із них після звільнення проходить реабілітацію, психологічне відновлення та реінтеграцію", – наводяться в повідомленні слова Півненка.

За словами командувача НГУ, цього року Національна гвардія вже направила 24 офіційні звернення до дипломатичних установ України за кордоном, міжнародних організацій та військових формувань країн-партнерів із закликом посилити міжнародний тиск на державу-агресора та активізувати всі можливі механізми для повернення українських військовополонених.

"Представники Національної гвардії постійно працюють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та його регіональних центрах у Києві, Харкові, Вінниці, Миколаєві та Львові. Від початку року проведено 50 групових та 177 індивідуальних консультацій із родинами", – зазначають в НГУ.

Окремим напрямом роботи Нацгвардії, як наголосив командувач НГУ, залишається підтримка сімей полеглих героїв та військовослужбовців, які зникли безвісти.

"Від початку року фахівці Національної гвардії опрацювали майже 90% заяв щодо оформлення посвідчень членів сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців, оформили посвідчення. За кожним із цих документів реалізація державних гарантій, соціального захисту та наша відповідальність перед сім’ями тих, хто віддав життя за Україну або чия доля досі залишається невідомою", – додав Півненко.

Згідно з повідомленням, евакуація тіл загиблих побратимів із поля бою сьогодні одне з найскладніших завдань війни: простір бою практично суцільно контролюється розвідувальними та ударними дронами противника, і кожен метр шляху до позиції або назад означає ризик для життя тих, хто йде на цю місію.

"З цією метою підрозділи НГУ розробляють та застосовують десятки тактичних рішень: від нічних виходів і використання маскування до застосування наземних роботизованих комплексів та спеціально підготовлених груп евакуації", – зазначають в Нацгвардії.