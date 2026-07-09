Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено – Офіс генпрокурора

Причетність України до підриву "Північного потоку 1" та "Північного потоку 2" не встановлено, інформують в Офісі генерального прокурора.

"Офісом Генерального прокурора у межах розслідування кримінального провадження за фактом ведення російською федерацією агресивної війни проти України та вчинення ворогом інших протиправних дій проти нашої держави опрацьовано інформацію щодо підриву газопроводів "Nord Stream 1" та "Nord Stream 2", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За даними Офісу генпрокурора, у межах цього провадження українськими правоохоронними органами проводяться необхідні слідчі та інші процесуальні дії, зокрема допити свідків та отримання інформації, що має значення для встановлення обставин події.

"За результатами вже проведеної роботи та отриманої інформації, на даний час, не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення цих протиправних дій держави Україна, її уповноважених органів чи посадових осіб, а також про надання ними від імені України будь-яких наказів, доручень, розпоряджень або вказівок щодо вчинення підриву зазначених газопроводів", – наголошується в повідомленні української прокуратури.

Водночас, як наголошують у відомстві, дослідження цих обставин ще не завершене та триває збір необхідних доказів та їх дослідження.

"Офіс Генерального прокурора взяв до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про скерування обвинувального акта у справі щодо підриву "Nord Stream 1" та "Nord Stream 2", – зауважують в прокуратурі.

При цього в Офісі генпрокурора наголошують, що висунення обвинувачення є процесуальним рішенням сторони обвинувачення і не є встановленням вини особи чи остаточною оцінкою обставин кримінального провадження.

"Вина особи у вчиненні злочину підтверджується виключно вироком суду, який набрав законної сили, постановленим за результатами всебічного дослідження всіх здобутих доказів з дотриманням прав і процесуальних гарантів усіх учасників кримінального провадження", – акцентується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, українська сторона продовжує взаємодію з відповідними німецькими органами.

"Зокрема у межах виконання запиту з боку останніх здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії. Про результати їх проведення одразу буде повідомлено відповідні органи Німеччини. Україна готова допомогти встановленню всіх правдивих обставин", – наголошують у відомстві.

Крім того, як уточнюють в прокуратурі, відомості за фактом підриву газопроводів "Nord Stream 1" та "Nord Stream 2" внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"У межах зазначеного кримінального провадження до відповідних органів Німеччини буде направлено запит про створення спільної слідчої групи з метою оперативного обміну інформацією", – зауважують в українській прокуратурі.