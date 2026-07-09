Буданов очікує справедливої реакції правоохоронців на напад на працівників ТЦК у Львові

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов, коментуючи сутичку між цивільними і працівниками ТЦК у Львові, наголосив на неприпустимості нападів на військовослужбовців.

"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б’єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас", – написав Буданов в телеграм-каналі.

Він додав, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.

Як повідомлялося, у Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля, в результаті чого натовп перекинув автівки Центру комплектування.

Після цього очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокуванням автомобіля ТЦК на Сихові. За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців.