На Одещині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, одна людина загинула, п'ятеро поранено – поліція

Дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса сталася вранці в четвер, 9 липня, поблизу села Одаї Ширяївської громади Березівського району Одеської області на трасі E95 Київ-Одеса, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

"Попередньо встановлено, що зіткнулися вантажний автомобіль MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення. За попередньою інформацією, у салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів та водій. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, попередньо, одна людина загинула, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. Поліцейські закликають водіїв бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати цю інформацію під час планування маршруту.