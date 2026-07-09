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Україна розраховує на приєднання Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії до угоди про Спецтрибунал – Мудра

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Україна розраховує на приєднання Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії до угоди про Спецтрибунал – Мудра

Україна продовжує працювати над розширенням кола держав, які приєднаються до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ, і розраховує на підтримку низки країн, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра на брифінгу у рамках конференції "Право на гідне життя".

"Ми працюємо з Глобальним Півднем, ми працюємо з американськими країнами, з Латинською Америкою. Ми дуже сподіваємося, що такі країни, як Нова Зеландія, Австралія, Канада, Японія, долучаться до цієї угоди про створення трибуналу", – сказала Мудра, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, над залученням нових учасників працюють як українська сторона, так і Міжнародний кримінальний суд.

"І моя команда, і команда МКС над цим працюють, і цей процес триває. Немає такого, що є 36 і на цьому завершено. Доєднуватися можна в процесі, і це не обмежено в часі", – зазначила Мудра.

Як повідомлялося, 15 травня на 135-му Міністерському засіданні Комітету міністрів Ради Європи 36 держав і ЄС схвалили Часткову розширену угоду щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – третього установчого документа Спеціального трибуналу.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой озвучив список країн, які оголосили свій намір приєднатися до розширеного часткового комітету: Андорра, Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Республіка Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія, а також представники Європейського Союзу, Австралія та Коста-Рика.

Ця імплементаційна угода дасть юридичний старт роботі трибуналу.

#мудра_ірина #країни #спецтрибунал
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