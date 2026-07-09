Політики та громадськість обурені сутичкою натовпу з ТЦК у Львові і вбачають відповідальність уряду за зволікання з реформою мобілізації

Політики та громадськість обурені інцидентом із сутичкою натовпу з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Львові, вимагають розслідування інциденту і вбачають відповідальність уряду за зволікання з реформою мобілізації.

Зокрема, народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу"), коментуючи інцидент із сутичкою громадян з ТЦК та СП у Львові, заявив, що дав доручення помічнику, підготувати депутатський запит до Національної полу, щодо відкриття справи по факту побиття військовослужбовця, а також до Львівського ТЦК щодо проведення службової перевірки.

"Дивлячись на це відео, розумієш, чому не було балістичних обстрілів столиці. расіяне радіють що ми самі себе так переб’ємо", – написав він в телеграм-каналі.

Також народний депутат Микола Княжицький ("Європейська солідарність") вважає ганебною бійка з ТЦК у Львові.

"Причина – загравання влади з тими, хто вірить, що війна завтра сама розсмокчеться і потакання деяких опозиціонерів таким думкам. Популізм роззброює і деморалізує. Це вигідно ворогу. Але львівський Сихів не унікальний. Таке саме аморальне неподобство відбувається і в інших містах. Перемога у війні або принаймні збереження країни можливі, коли воює вся нація, а не коли ослаблену, недоукомплектовану армію держава змушує саму ловити собі поповнення на вулицях міст", – написав він у Facebook.

Представник інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса висловив схожу думку, що подібна ситуація могла статись у будь-якому місті України.

"Бо мовчання політиків стимулює безкарність. Бо політики думають про рейтинги, про вибори замість думати про перемогу. І цим зраджують свою армію. І дійсно, всі ж голосують. А людей, які не виконали умови закону і ховаються набагато більше, ніж тих, хто оновив документи, хто служить в армії чи заброньований", – заявив він.

Депутат Ради Сергій Рудик (група "За майбутнє") наголосив, що сутички з ТЦК у Львові – це вирок уряду, який за роки повномасштабної війни не зміг створити чітких правил мобілізації.

Також політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян зазначив, що про те, що відбувається, він говорив два роки тому.

"Нічого не робиться для зміни підходів, просто ігнорується деградація процесів. Держава робить вигляд, що все нормально, окрім окремих ексцесів. Якщо принципово не змінити підходи до мобілізації, наступним буде – перестрілки за участі військових з обох боків. Запас міцності десь півроку", – додав він.

Голова ГО "Асоціація підприємців-ветеранів АТО" Сергій Позняк наголошує на тому, що має бути жорстка реакція від правоохоронців на дану сутичку.

"У країні, що воює, напад на військовослужбовця не може бути "побутовим конфліктом". Не може бути "емоціями людей". Не може бути історією, яку всі пережували і забули. Має бути встановлення всіх учасників. Має бути відповідальність. Має бути публічний сигнал: бити військових в Україні не можна. Крапка", – написав він в мережі Facebook.

В той же час, медіаменеджерка та журналістка Тетяна Трощинська вважає, що ситуація не є новою, і повторюється через відсутність покарання за такі дії.

"Зараз багато людей напише, що звісно, мовляв, люди налякані, бо он же "Скеля"! Але я нагадаю, що Космач (коли жінку, яку сприйняли за представницю ТЦК, били по голові) був у 2023, задовго до "Скелі". Висновків тоді не було, покарання не було. Тепер же нерозв’язаність проблеми "Скелі" просто дає змогу будь-якому натовпу раціоналізувати свої дії", – наголосила вона.

Зі свого боку, військова омбудсман Ольга Решетилова в мережі Facebook написала, що знову отримує десятки запрошень на ефіри, запити на коментарі та інтерв’ю щодо теми нападів на військових ТЦК і відповідальних за це.

"Так ось, про питання, хто відповідальний. Однозначно уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації. Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства, а її нема", – зазначила вона.

Як повідомлялося, у Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля, в результаті чого натовп перекинув автівки Центру комплектування.

Після цього очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокуванням автомобіля ТЦК на Сихові. За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців.