Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Війна забрала життя однієї дитини за добу, 14 поранено, 30 розшукано – Нацполіція

1 хв читати
Додати як джерело
Війна забрала життя однієї дитини за добу, 14 поранено, 30 розшукано – Нацполіція

Одна дитина загинула і 14 отримали поранення внаслідок злочинів, вчинених російськими окупантами, повідомляє Національна поліція України в четвер вранці.

Загалом станом на 9 липня з початку повномасштабного вторгнення 715 українських дітей загинули, 2 тис. 652 поранено, 2 тис. 372 зникли безвісти.

У той же час, за даними Нацполіції, 30 дітей, які раніше вважалися зниклими без вісти, за минулу добу були розшукані, а десять повернуті до України. Вивезених до РФ та зниклих без вісти за добу не було.

За минулу добу розпочато 333 кримінальні провадження за фактами вчинення російськими окупантами воєнних злочинів, з початку повномасштабного вторгнення – 207 тис 527, повідомили у відомстві.

#війна #діти
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Львові під час оповіщення громадянина стався інцидент із блокуванням автомобіля ТЦК, очільник ОВА анонсував службове розслідування

У Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку, за даними ТЦК та СП, стався інцидент із блоку…

Читати