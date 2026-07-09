Війна забрала життя однієї дитини за добу, 14 поранено, 30 розшукано – Нацполіція

Одна дитина загинула і 14 отримали поранення внаслідок злочинів, вчинених російськими окупантами, повідомляє Національна поліція України в четвер вранці.

Загалом станом на 9 липня з початку повномасштабного вторгнення 715 українських дітей загинули, 2 тис. 652 поранено, 2 тис. 372 зникли безвісти.

У той же час, за даними Нацполіції, 30 дітей, які раніше вважалися зниклими без вісти, за минулу добу були розшукані, а десять повернуті до України. Вивезених до РФ та зниклих без вісти за добу не було.

За минулу добу розпочато 333 кримінальні провадження за фактами вчинення російськими окупантами воєнних злочинів, з початку повномасштабного вторгнення – 207 тис 527, повідомили у відомстві.