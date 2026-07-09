Кличко ініціював найближчим часом позачергову сесію Київради щодо підготовки міста до зими

Мер Києва Віталій Кличко збирає депутатів Київської міської ради на позачергове пленарне засідання, на якому планується розглянути термінові рішення для пришвидшення виконання заходів плану стійкості.

"Звернувся до керівників депутатських фракцій Київради з тим, аби найближчими днями скликати позачергове засідання сесії Київради. Щоб розглянути додаткові рішення, необхідні для оперативного втілення заходів Плану стійкості столиці", – написав Кличко у Telegram.

Він зауважив, що засідання відбудеться в закритому режимі "з огляду на чутливість інформації й питань, які будуть розглядатися".

Як повідомлялося, раніше Кличко заявляв, що Київ наполягає на невідкладному проведенні засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) для розгляду спільних з державою кроків щодо втілення Комплексного плану стійкості столиці.

"Комплексний план стійкості Києва був розроблений та представлений на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 03.03.2026 року. Натомість, домовленості – і щодо фінансування заходів плану 50/50, і щодо організаційних питань, і щодо правого врегулювання частини заходів, – держава не виконує", – заявив він.

Тим часом столиця, за словами Кличка, втілює заходи плану в межах своїх можливостей, за кошти бюджету столиці, а також залучаючи іноземне і внутрішнє кредитування.