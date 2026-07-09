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Від початку року до омбудсмана надійшло понад 87,7 тис. звернень, найбільше – щодо прав військових, ветеранів і полонених

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Від початку року до омбудсмана надійшло понад 87,7 тис. звернень, найбільше – щодо прав військових, ветеранів і полонених
Фото: Офіс Омбудсмана

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від початку 2026 року надійшло 87704 звернення громадян, при цьому найчастіше українці зверталися з питань захисту прав військовослужбовців, ветеранів, полонених та їхніх родин, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, лише протягом травня та червня до офісу омбудсмана надійшло 31624 звернення, які містили 59346 питань.

"Найчастіше цими місяцями люди звертаються щодо: захисту прав військовослужбовців, ветеранів, полонених та їхніх родин (18064); процесуальних прав і дотримання прав у місцях несвободи (6441); права на звернення, доступу до інформації та захисту персональних даних (5118); захисту прав людей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ (3170)", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі омбудсмана в четвер.

#звернення #полонені #військові #омбудсман #ветерани
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