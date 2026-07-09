ППО України збила 71 з 96 ворожих цілей, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях

Сили оборони України у ніч на четвер знешкодили 71 зі 94 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 13 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 9 липня (з 18:00 08 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Орел – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк -ТОТ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.