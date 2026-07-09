Російські БпЛА влучили в торговельний центр у Білопільській громаді на Сумщині, рятувальники ліквідували пожежу

Російські безпілотники влучили в будівлю одного з торговельних центрів у Білопільській громаді Сумської області, внаслідок чого виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок влучання ворожих БпЛА загорілися покрівля та будівельні конструкції будівлі торговельного центру.

"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та обстежили місце влучання", – повідомила пресслужба ДСНС України.