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Російські БпЛА влучили в торговельний центр у Білопільській громаді на Сумщині, рятувальники ліквідували пожежу

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Російські БпЛА влучили в торговельний центр у Білопільській громаді на Сумщині, рятувальники ліквідували пожежу
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські безпілотники влучили в будівлю одного з торговельних центрів у Білопільській громаді Сумської області, внаслідок чого виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок влучання ворожих БпЛА загорілися покрівля та будівельні конструкції будівлі торговельного центру.

"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та обстежили місце влучання", – повідомила пресслужба ДСНС України.

 

#тцк #атака #сумська_область
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