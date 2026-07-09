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Троє загиблих, ще 50 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Троє загиблих, ще 50 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБом та БпЛА різних типів по Харкову та 9 населених пунктах області, є загиблі і постраждалі, у тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів загинули троє людей; постраждали 50 людей, серед них – 4 дітей", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, у Харкові загинули чоловік і жінка (обом приблизно 60 років), ще одна жінка (57 років) загинула в Цупівці. Синєгубов також зазначив, що наймолодшому внаслідок обстрілів постраждалому 3 роки.

 

#постраждалі #харківська_область #атака
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