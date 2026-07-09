За рік в Україні заблоковано 43 книжкові онлайн-крамниці, що розповсюджували продукцію РФ та Білорусі – Держкомтелерадіо

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення заявляє, що за рік в Україні заблоковано 43 книжкові онлайн-крамниці, що розповсюджували продукцію Росії та Білорусі.

"Держкомтелерадіо спільно зі Службою безпеки України продовжують роботу з очищення національного інформаційного простору від видавничої продукції держави-агресора та Республіки Білорусь… Починаючи з липня 2025 року за ініціативи Держкомтелерадіо та сприяння СБУ в Україні заблоковано 43 книжкові онлайн-крамниці, що розповсюджували продукцію держави-агресора та Республіки Білорусь", – йдеться в повідомленні відомства.

За останній місяць, за результатами цієї роботи Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України, що входить до структури Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вжито заходів щодо обмеження доступу до трьох книжкових інтернет-магазинів: https://vashakniga.net, https://babadook.com.ua та https://bookhut.com.ua.

Зазначається, що власники цих ресурсів здійснювали протиправну діяльність з реалізації забороненої видавничої продукції та, порушуючи вимоги законодавства у сфері електронної комерції, приховували інформацію про свій правовий статус та місцезнаходження.

Зокрема, до продажу пропонувалася література російських підсанкційних видавництв "Эксмо", "АСТ" та "МИФ", а також видання, випущені видавництвами держави-агресора після початку повномасштабного вторгнення та, ймовірно, незаконно доставлені на територію України.

"Адміністрації вебмагазинів проігнорували надіслану Держкомтелерадіо офіційну вимогу вилучити з продажу заборонену видавничу продукцію та продовжили здійснювати незаконну діяльність. Відновлення доступу до заблокованих сайтів можливе лише після завершення дії воєнного стану, за умови легалізації власників ресурсів та повного приведення їхньої діяльності у відповідність до українського законодавства", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на сьогодні в переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, міститься інформація про 687 пропагандистських видання.

З початку 2024 року припинено розповсюдження понад 10,5 тис. найменувань видавничої продукції Росії та Білорусі, протиправно розміщеної продавцями на маркетплейсах.