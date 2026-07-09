Виробництво ракет Patriot в Україні, запропоноване Трампом, потребуватиме років і не стане швидким рішенням – ЗМІ

Налагодження виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні, можливість якого запропонував президент США Дональд Трамп, потребуватиме років і не зможе забезпечити Київ необхідними засобами ППО у найближчій перспективі, повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, виробництво ракет Patriot компанії Lockheed Martin в Україні, особливо у промислових масштабах, стане безпрецедентним завданням. Наскільки складною буде реалізація проєкту, залежить від типу ракет, виробництво яких планується розгорнути.

Зокрема, ракети PAC-3, здатні перехоплювати балістичні ракети, є одними з найсучасніших засобів протиповітряної оборони у світі та наразі виробляються лише у США та Японії. Вартість однієї такої ракети становить близько $5 млн

"На створення ракети Patriot потрібні роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не матеріалізується в найближчі терміни, які їм потрібні", – заявила керівниця напряму оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер.

Вона також зазначила: "Крім того, здатність України швидко виробляти безпілотники та ракети може не застосовуватися до виробництва Patriot, враховуючи суворий технологічний контроль США".

За даними Bloomberg, чинні ланцюги постачання для виробництва ракет Patriot уже працюють із високим навантаженням. Водночас створення нової виробничої лінії потребуватиме спеціалізованого обладнання та підготовки персоналу, що додатково збільшить терміни реалізації такого проєкту.

Як повідомлялося, раніше радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов зазанчав, що виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні є технічно можливим, однак запуск відповідних виробничих потужностей може зайняти рік і більше через складність організації процесу та залежність від субпідрядників.